MÄRKTE-Konjunkturhoffnung lässt auch Asiens Anleger zu Aktien greifen

Frankfurt/Tokio, 04. Jun (Reuters) - Die Hoffnung auf eine rasche Konjunkturbelebung nach der Coronavirus-Pandemie hat die Stimmung an den Aktienmärkten in Fernost weiter beflügelt. Der MSCI-Index für die asiatischen Märkte ohne Japan stieg am Donnerstag auf den höchsten Stand seit zwei Monaten. In Tokio ging der 225 Werte umfassende Nikkei mit einem Plus von 0,4 Prozent auf 22.695 Punkten aus dem Handel, das ist der höchste Stand seit gut drei Monaten. "Die Geldversorgung durch die Zentralbanken - und die Erwartung, dass noch mehr kommt - trägt dazu bei, die Märkte zu treiben", schrieben die Experten Liz Kendall und David Croy von der Bank ANZ. In China bewegten sich die Kurse dagegen kaum. Auf die Stimmung drückte die Furcht vor neuerlichen diplomatischen Spannungen zwischen den USA und China. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump kündigte am Mittwoch an, er werde chinesischen Fluggesellschaften ab dem 16. Juni verbieten, Ziele in den USA anzusteuern. Der Euro gab zwar 0,2 Prozent nach, lag aber mit 1,1207 Dollar immer noch in der Nähe seines Mehrmonats-Hochs. Die Europäische Zentralbank (EZB) entscheidet am Nachmittag über ihren geldpolitischen Kurs. Es wird damit gerechnet, dass sie ihr 750 Milliarden Euro schweres Pandemie-Anleihekaufprogramm PEPP ausweitet. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.695,74 +0,4 Topix 1.603,82 +0,3 Shanghai 2.921,39 -0,1 CSI300 3.986,05 +0,1 Hang Seng 24.345,67 +0,1 Kospi 2.151,63 +0,2 Euro/Dollar 1,1205 Pfund/Dollar 1,2538 Dollar/Yen 109,07 Dollar/Franken 0,9616 Dollar/Yuan 7,1240 Dollar/Won 1.218,26 (Reporterin: Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168.)