MÄRKTE-Asiens Anleger in Kauflaune - Kräftiges Wochenplus

Frankfurt/Sydney, 05. Jun (Reuters) - An Asiens Aktienmärkten herrscht weiter Optimismus. Der Tokioter Nikkei-Index schloss am Freitag mit einem Plus von 0,7 Prozent auf 22.863,73 Zählern. Auf Wochensicht hat er 4,5 Prozent zugelegt. Der MSCI-Index für die asiatischen Märkte ohne Japan steuert sogar auf seine beste Woche seit 2011 zu. Matthew Sherwood, Stratege beim Vermögensverwalter Perpetual, verwies aber darauf, dass Aktien inzwischen wieder so hoch bewertet sind wie zum Höhepunkt des Börsenbooms 2000. Viele Investoren seien daher vorsichtig. Zudem gebe es charttechnische Anzeichen dafür, dass der Markt "überkauft" sei, ein Signal, dass eine Korrektur möglicherweise bevorsteht. Nach dem Kollaps im März haben sich die Kurse weltweit rasch erholt, beflügelt von den billionenschweren Hilfsprogrammen von Regierungen und Notenbanken weltweit. "Die Zentralbanken sind völlig zu Recht eingeschritten, um die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie abzufedern, und haben unzweifelhaft Erfolg damit gehabt, das Schiff wieder auf Kurs zu bringen", sagte Bob Michele, Experte bei der Vermögensverwaltung der US-Investmentbank JP Morgan. Durch die massiven Geldspritzen werde aber die Preisfindung gestört, und sonst übliche Signale vom Anleihemarkt zu Inflation und Wachstum seien nicht mehr so gut erkennbar. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.863,73 +0,7 Topix 1.612,48 +0,5 Shanghai 2.927,16 +0,3 CSI300 3.994,78 +0,3 Hang Seng 24.532,86 +0,7 Kospi 2.184,98 +1,6 Euro/Dollar 1,1366 Pfund/Dollar 1,2650 Dollar/Yen 109,34 Dollar/Franken 0,9544 Dollar/Yuan 7,0827 Dollar/Won 1.207,91 (Reporterin: Swati Pandey, geschrieben von Christina Amann. redigiert von Georg Merziger