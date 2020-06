MÄRKTE-US-Jobdaten geben asiatischen Börsen Aufschwung

Tokio, 08. Jun (Reuters) - Die asiatische Aktien sind am Montag gestiegen. Eine überraschende Erholung der US-Beschäftigung ließ die Anleger auf eine schnelle wirtschaftliche Erholung hoffen. Der Beschäftigungsbericht des US-Arbeitsministeriums zeigte, dass die Arbeitslosenquote von 14,7 Prozent im April auf 13,3 Prozent im vergangenen Monat gesunken ist. Analysten hatten mit einem Anstieg auf 19,8 Prozent gerechnet. “Obwohl es in den USA einige Risikofaktoren wie Demonstrationen und Bedenken über eine zweite Coronavirus-Welle gibt, rücken die Hoffnungen auf eine wirtschaftliche Wiedereröffnung in den Mittelpunkt”, sagte Masahiro Ichikawa, Leitender Stratege bei Sumitomo Mitsui DS Asset Management.

Fed-Chef Jerome Powell sagte, die US-Wirtschaft könnte das Ausmaß der Beschränkungen infolge der Coronavirus-Pandemie länger als ein Jahr zu spüren bekommen. Chinesische Handelsdaten, die am Sonntag veröffentlicht wurden, zeigten auch die anhaltenden Auswirkungen der Epidemie.

Die Börse in Tokio hat sich am Montag zunächst stärker gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,2 Prozent höher bei 23.145 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,7 Prozent und lag bei 1624 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,6 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 1,1 Prozent. Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 109,48 Yen und stagnierte bei 7,0839 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9626 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1291 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0872 Franken an. Das Pfund Sterling gewann 0,3 Prozent auf 1,2701 Dollar. (Reporter: Hideyuki Sano Bearbeitet von Katharina Loesche. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter der Telefonnummer +49 30 2888 5120.)