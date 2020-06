MÄRKTE-US-Jobdaten geben Asiens Börsen Auftrieb

Frankfurt/Tokio, 08. Jun (Reuters) - Die ermutigenden US-Arbeitsmarktdaten vom Freitag locken Anleger in die asiatischen Aktienmärkte. Der japanische Nikkei-Index stieg am Montag zeitweise auf ein Dreieinhalb-Monats-Hoch von 23.163,46 Punkten und lag zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 23.121 Zählern. Der Börse Shanghai rückte 0,2 Prozent auf 2936 Stellen vor. Im Mai wurden außerhalb der US-Landwirtschaft 2,5 Millionen Stellen neu geschaffen. Analysten hatten den Abbau von acht Millionen Jobs befürchtet. "Es gibt zwar noch Risikofaktoren wie die Proteste in den USA und die Sorge vor einer zweiten Coronavirus-Infektionswelle", sagte Anlagestratege Masahiro Ichikawa vom Vermögensverwalter Sumitomo Mitsui. Aktuell überwiege aber die Hoffnung auf eine Erholung der Konjunktur. Vor diesem Hintergrund griffen die Investoren unter anderem bei Autowerten zu. Die Aktien von Nissan und Mazda stiegen um bis zu 7,6 Prozent. Die Branche profitierte Börsianern zufolge zusätzlich von der jüngsten Abwertung der japanischen Währung, die ihre Produkte auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähiger macht. Mit 109,51 Yen bleibt der Dollar auf Tuchfühlung mit seinem Zweieinhalb-Monats-Hoch vom Freitag. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.178,10 +1,4 Topix 1.630,72 +1,1 Shanghai 2.937,34 +0,2 CSI300 4.021,21 +0,5 Hang Seng 24.771,15 +0,0 Kospi 2.184,33 +0,1 Euro/Dollar 1,1284 Pfund/Dollar 1,2696 Dollar/Yen 109,52 Dollar/Franken 0,9633 Dollar/Yuan 7,0828 Dollar/Won 1.203,51 (Reporter: Hakan Ersen redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)