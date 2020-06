MÄRKTE-Anleger in Asien vor Fed-Entscheidung zurückhaltend

* Fokus auf Konjunkturaussagen der Fed * Nikkei leicht im Plus Frankfurt/Tokio, 10. Jun (Reuters) - Die Anleger an den asiatischen Aktienmärkten haben vor der anstehenden Fed-Entscheidung am Mittwoch Vorsicht walten lassen. Im Fokus der Investoren stehen vor allem Aussagen der US-Notenbank zu den wirtschaftlichen Aussichten. Große Ankündigungen wurden nicht erwartet. "Die Fed-Entscheidung heute Abend ist maßgebend, ob die Märkte einen Boxenstopp einlegen oder eine Kehrtwende", sagte Vishnu Varathan, Leiter Wirtschaft und Strategie bei der Mizuho Bank in Singapur. In Tokio legte der Nikkei-Index 0,2 Prozent zu auf 23.125 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index sank dagegen 0,2 Prozent auf 1625 Zähler. Auch die Börse in Shanghai notierte 0,5 Prozent schwächer. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,3 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans legte 0,7 Prozent zu. Die US-Notenbank Federal Reserve berät am Mittwoch über den weiteren Kurs in Zeiten der Corona-Krise. Auf dem Höhepunkt der Pandemie hatte sie die Wirtschaft mit einem billionenschweren Notpaket über Wasser gehalten. Experten erwarten für die Sitzung keine weiteren Schritte, zumal die Fed bereits zu Wochenbeginn die Bedingungen ihres Kreditprogramms für kleinere und mittlere Unternehmen gelockert hat. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.124,95 +0,2 Topix 1.624,71 -0,2 Shanghai 2.941,72 -0,5 CSI300 4.037,01 -0,3 Hang Seng 25.076,23 +0,1 Kospi 2.195,69 +0,3 Euro/Dollar 1,1350 Pfund/Dollar 1,2753 Dollar/Yen 107,41 Dollar/Franken 0,9482 Dollar/Yuan 7,0750 Dollar/Won 1.192,40 (Reporter: Tom Westbrook; geschrieben von Stefanie Geiger, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-75651236 oder 030-28885168)