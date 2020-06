MÄRKTE-Fed-Pessimismus lastet auf Asiens Börsen

Frankfurt/Sydney, 11. Jun (Reuters) - Trübe Konjunkturaussichten der US-Notenbank Fed haben Asiens Anleger am Donnerstag verunsichert. Nach zehn Tagen mit Gewinnen drehte der MSCI-Index für die asiatischen Märkte außerhalb Japans ins Minus. In Tokio ging der 225 Werte umfassende Nikkei 2,8 Prozent schwächer bei 22.472,91 Zählern aus dem Handel. In China gaben die Kurse ebenfalls nach. Die Fed rechnet damit, dass die US-Wirtschaft im laufenden Jahr um 6,5 Prozent schrumpft und die Arbeitslosenquote zum Jahresende bei 9,3 Prozent liegt. Zugleich kündigte sie an, die Zinsen noch lange nahe Null zu lassen. Damit mache Fed-Chef Jerome Powell den Weg frei für weitere Schritte, schrieben die Experten bei JP Morgan. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.472,91 -2,8 Topix 1.588,92 -2,2 Shanghai 2.919,13 -0,8 CSI300 3.989,07 -1,3 Hang Seng 24.565,03 -1,9 Kospi 2.163,92 -1,5 Euro/Dollar 1,1351 Pfund/Dollar 1,2685 Dollar/Yen 107,06 Dollar/Franken 0,9441 Dollar/Yuan 7,0697 Dollar/Won 1.195,69 (Reporter: Wayne Cole, geschrieben von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168.)