MÄRKTE-Rückkehr der Corona-Sorgen lastet auf Asiens Börsen

Frankfurt/Tokio, 12. Jun (Reuters) - Die Furcht vor einer zweiten Coronavirus-Welle macht den Anlegern an den asiatischen Börsen zum Wochenschluss schwer zu schaffen. Sie fürchten, dass der Erreger die erhoffte wirtschaftliche Erholung durchkreuzen oder sogar neue Ausgangssperren nötig machen könnte. Der Tokioter Nikkei schloss 0,8 Prozent schwächer bei 22.305,48 Punkten. Auf Wochensicht gab er 2,4 Prozent nach. Er folgte damit den US-Börsen ins Minus, die am Donnerstag so stark eingebrochen waren wie seit März nicht mehr. "Angst hat die unangenehme Eigenschaft, sich selbst zu nähren", konstatierten die Experten des Finanzdienstleisters Mizuho Securities. "Deswegen ist es nicht schwer, eine 'zweite Bärenwelle' am Markt aus einer 'zweiten Corona-Welle' abzuleiten." In China notierten die Kurse dagegen etwas fester. Die Regierung in Peking bekräftigte zuvor, sie werde ihre Kapitalmarktreformen weiter vorantreiben. Die Coronavirus-Pandemie hat ihren Ursprung in der Volksrepublik, die als erste scharfe Eindämmungsmaßnahmen auf den Weg brachte. "Die Gefahr einer zweiten Welle ist für uns relativ gering, während die Liquiditätsversorgung gut ist", sagte Liu Hongming, Fondsmanager bei der in Peking ansässigen Vermögensverwaltung Dingxin Huijin. Er wies zudem darauf, dass die Kurse in China nicht so stark gestiegen waren wie an anderen Börsenplätzen. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.305,48 -0,8 Topix 1.570,68 -1,2 Shanghai 2.926,25 +0,2 CSI300 4.005,04 +0,2 Hang Seng 24.223,69 -1,1 Kospi 2.136,65 -1,8 Euro/Dollar 1,1300 Pfund/Dollar 1,2579 Dollar/Yen 107,16 Dollar/Franken 0,9447 Dollar/Yuan 7,0830 Dollar/Won 1.204,45 (Reporter: Stanley White und Christina Amann redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168.)