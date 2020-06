MÄRKTE-Angst vor zweiter Infektions-Welle drückt Asien-Börsen

* Nikkei gibt 3,5 Prozent nach * Neue Virus-Fälle in Peking beunruhigen * Chinas Industrie kommt nur langsam in Schwung Frankfurt/Tokio, 15. Jun (Reuters) - Die Angst vor einer zweiten Infektionswelle hat zum Wochenanfang die Aktienmärkte in Asien aus dem Tritt gebracht. Für Verunsicherung sorgten Dutzende neuer Coronavirus-Fälle in Peking, die alle mit einem Lebensmittelgroßmarkt in Zusammenhang gebracht werden. Auch der Anstieg der Fallzahlen in den USA beunruhigte die Anleger. Die US-Seuchenbehörde hatte zuletzt mehr als 25.000 Neuinfektionen gemeldet. Auf die Kauflaune drückte zudem, dass Chinas Industrie nach den Corona-Beschränkungen die Produktion im Mai schwächer steigerte als erwartet. In Tokio gab der Nikkei-Index 3,5 Prozent auf 21.531 Punkte nach. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 2,5 Prozent. Die Börse in Shanghai notierte 0,6 Prozent schwächer. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen büßte 0,8 Prozent ein. In Hongkong lag der Index 2,2 Prozent tiefer. In Südkorea ging es sogar knapp fünf Prozent nach unten. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.530,95 -3,5 Topix 1.530,78 -2,5 Shanghai 2.899,18 -0,7 CSI300 3.966,78 -0,9 Hang Seng 23.789,96 -2,1 Kospi 2.030,82 -4,8 Euro/Dollar 1,1235 Pfund/Dollar 1,2463 Dollar/Yen 107,26 Dollar/Franken 0,9532 Dollar/Yuan 7,0962 Dollar/Won 1.215,59 (Reporter: Swati Pandey, Sumeet Chatterjee; geschrieben von Katharina Loesche und Stefanie Geiger, redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-75651236 oder 030-28885168)