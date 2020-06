MÄRKTE-Unterstützung der Fed lässt Anleger in Asien zugreifen

* Furcht vor zweiter Corona-Welle tritt in Hintergrund * Nikkei legt knapp fünf Prozent zu * Japans Notenbank stockt Kreditpaket auf Frankfurt/Tokio, 16. Jun (Reuters) - Der offizielle Start des Anleihekaufprogramms der US-Notenbank Fed hat an den asiatischen Aktienmärkten für Kauflaune gesorgt. Die Furcht vor einer zweiten Welle von Coronavirus-Infektionen rückte mit wieder abnehmenden Infektionszahlen in Peking in den Hintergrund. Die US-Währungshüter kündigten an, im Rahmen ihres Notfallprogramms am Dienstag mit dem Kauf von Unternehmensanleihen zu beginnen. Die Fed-Mitteilung hatte schon am Montag das Vertrauen der US-Anleger in eine Konjunkturerholung gestärkt. "Die Märkte werden weiter zulegen, solange die Volkswirtschaften wieder öffnen und solange die Zahl der Coronavirus-Fälle nicht groß genug ist, um die Wiedereröffnung zu stoppen", sagte Shane Oliver von AMP Capital Investors in Sydney. Der Ausbruch eines neuen Coronavirus-Clusters in Peking im Zusammenhang mit einem Lebensmittelgroßmarkt und die Sorgen um die US-Wirtschaft hatte seit Ende vergangener Woche nach einer Börsen-Rally weltweit den Aktienkursen zugesetzt. In Tokio kletterte der Nikkei-Index 4,9 Prozent auf 22.582 Punkte und fuhr damit den größten Tagesgewinn seit knapp zwölf Wochen ein. Der breiter gefasste Topix-Index stieg 4,1 Prozent. Für positive Stimmung sorgte auch die Aufstockung des Kreditpakets, das die japanische Zentralbank den heimischen Firmen für den Kampf gegen die Corona-Rezession zur Verfügung stellt. In Shanghai legte der Index 1,2 Prozent zu. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 1,3 Prozent. In Südkorea kletterte der Index 5,3 Prozent. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.582,21 +4,9 Topix 1.593,45 +4,1 Shanghai 2.925,61 +1,2 CSI300 4.005,84 +1,3 Hang Seng 24.446,69 +2,8 Kospi 2.138,05 +5,3 Euro/Dollar 1,1340 Pfund/Dollar 1,2647 Dollar/Yen 107,44 Dollar/Franken 0,9489 Dollar/Yuan 7,0771 Dollar/Won 1.210,61 (Reporter: Stanley White, Sumeet Chatterjee; geschrieben von Stefanie Geiger, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)