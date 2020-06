MÄRKTE-Konjunktursorgen und Corona-Cluster drücken die asiatischen Börsen

Sydney, 17. Jun (Reuters) - Die asiatischen Aktienmärkte haben sich am Mittwoch eine Pause vom gestrigen Höhenflug genommen. Weitere Coronavirus-Fälle in Peking stellten das Vertrauen der Märkte in eine rasche wirtschaftliche Erholung auf die Probe, obwohl die Erholung der US-Einzelhandelsumsätze im Mai besser ausfiel als erwartet. “Es gibt wenig Zweifel, dass die Weltwirtschaft im April den Tiefpunkt erreicht hat und im Mai und Juni Wachstumsraten auf Rekordniveau verzeichnen wird, was das BIP im dritten Quartal deutlich über den Tiefststand vom zweiten Quartal heben wird”, schrieben die Ökonomen von JPMorgan. Allerdings sei das volle Ausmaß der wirtschaftlichen Schäden infolge der Corona-Pandemie erst in einigen Monaten abschätzbar.

Der Vorsitzende der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, warnte, dass Produktion und Beschäftigung lange Zeit deutlich unter dem Niveau vor der Pandemie bleiben würden, so dass es “wahrscheinlich sei”, dass mehr politische Unterstützung erforderlich werden könnte.

Auch der Konfrontationskurs Nordkoreas mit Südkorea lastet auf den Börsen: Der nordkoreanische Generalstab kündigte nach der Sprengung des Verbindungsbüros eine Verlegung von Soldaten in das demilitarisierte Grenzgebiet an.

Die Börse in Tokio hat sich am Mittwoch zunächst schwächer gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,7 Prozent tiefer bei 22.415 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,7 Prozent und lag bei 1582 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,2 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 2,8 Prozent.

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 107,25 Yen und legte 0,1 Prozent auf 7,0934 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9507 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1261 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0708 Franken. Das Pfund Sterling verlor 0,2 Prozent auf 1,2548 Dollar. (Reporter: Wayne Cole Geschrieben von Katharina Loesche. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter der Telefonnummer +49 30 2888 5120.)