MÄRKTE-Corona-Fälle in China verunsichern Anleger in Asien

Frankfurt/Tokio, 17. Jun (Reuters) - Anleger an den asiatischen Börsen haben nach den jüngsten Kursgewinnen am Mittwoch Kasse gemacht. In Tokio verlor der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,6 Prozent auf 22.455 Zähler. Der breiter gefasste Topix-Index gab 0,4 Prozent ab. Auch in China gaben die Kurse nach. Weitere Coronavirus-Fälle in Peking stellten die Hoffnung der Anleger auf eine rasche wirtschaftliche Erholung auf die Probe, sagten Händler. "Eine ernsthafte zweite Welle von Fällen in den wichtigsten Industrieländern ist das größte Risiko, dem die Aktienmärkte ausgesetzt sind", sagte Shane Oliver, Leiter der Anlagestrategie beim Fondsmanager AMP Capital. Sollte diese aber mit weniger Druck auf die Gesundheitssysteme und einer geringeren Todesrate verbunden sein, sei es unwahrscheinlich, dass die Börsen so unter die Räder geraten wie im März. Düstere Stimmung verbreiteten auch Konjunkturdaten aus Japan. Dort brachen die Exporte im Mai wegen der schwächelnden Nachfrage aus den USA so stark ein wie seit der globalen Finanzkrise 2009 nicht mehr. Sie fielen um 28,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie die Regierung in Tokio mitteilte. Ökonomen hatten einen nicht ganz so starken Rückgang von 26,1 Prozent vorhergesagt. Auch der Konfrontationskurs Nordkoreas mit Südkorea lastet auf den Börsen: Der nordkoreanische Generalstab kündigte eine Verlegung von Soldaten in das demilitarisierte Grenzgebiet an. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.455,76 -0,6 Topix 1.587,09 -0,4 Shanghai 2.930,00 -0,1 CSI300 4.009,13 -0,1 Hang Seng 24.447,64 +0,4 Kospi 2.140,61 +0,1 Euro/Dollar 1,1281 Pfund/Dollar 1,2577 Dollar/Yen 107,28 Dollar/Franken 0,9498 Dollar/Yuan 7,0867 Dollar/Won 1.213,89 (Reporter: Wayne Cole, geschrieben von Anika Ross, redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)