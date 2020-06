MÄRKTE-Furcht vor zweiter Corona-Welle lastet auf Asiens Börsen

Frankfurt/Tokio, 18. Jun (Reuters) - Die Furcht vor einer zweiten Ansteckungswelle in der Coronavirus-Pandemie hält Asiens Anleger in Atem. In Tokio gab der 225 Werte umfassende Nikkei-Index am Donnerstag 0,5 Prozent nach auf 22.355,46 Punkte. Ein Anstieg der Neuinfektionen in den USA und in China ließ bei vielen Anlegern die Sorge hochkommen, dass eine wirtschaftliche Erholung schwieriger werden könnte als bislang angenommen. In Peking wurden die Schutzmaßnahmen verschärft und Inlandsflüge gestrichen, nachdem es zu 137 Ansteckungen im Umfeld eines Fischmarktes gekommen war. In sechs US-Bundesstaaten stieg die Zahl der Infektionen zudem um einen Rekordwert. "Es ist ein großer Schock für die Märkte, dass China, das die Krankheit erfolgreich bezwungen zu haben schien, eine zweite Welle sieht. Und in den USA sehen wir Rekordzahlen in vielen Staaten" sagte Norihiro Fujito, Chefstratege bei dem Finanzdienstleister Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities. "Es scheint so zu sein: Je mehr man die Wirtschaft wieder in Gang bekommt, desto mehr Infektionen bekommt man. Die Leute gingen von einer raschen Erholung der Wirtschaft im Sommerquartal aus nach einem schlechten Frühjahr. Aber das ist nun ungewiss." In Tokio gerieten vor allem zyklische Werte wie Fluggesellschaften, Bergbau oder Immobilien unter Druck. Gefragt waren dagegen Aktien von Spieleanbietern wie Nintendo oder Square Enix, die von Ausgangssperren profitieren. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.355,46 -0,5 Topix 1.583,09 -0,3 Shanghai 2.935,34 +0,0 CSI300 4.034,55 +0,4 Hang Seng 24.330,53 -0,6 Kospi 2.130,83 -0,5 Euro/Dollar 1,1247 Pfund/Dollar 1,2549 Dollar/Yen 106,89 Dollar/Franken 0,9494 Dollar/Yuan 7,0764 Dollar/Won 1.208,95 (Reporter: EImi Yamamitsu und Christina Amann, redigiert von Patricia Weiß. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168.)