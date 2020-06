MÄRKTE-Asiens Börsen zwischen Corona-Angst und Konjunkturhoffnung

Frankfurt/Tokio, 19. Jun (Reuters) - Asiens Börsianer schwanken zwischen der Furcht vor einer zweiten Welle in der Coronavirus-Pandemie und der Hoffnung auf eine rasche Konjunkturerholung. Der Ausbruch des Erregers auf einem Großmarkt in Peking, Hunderte Infektionen in einem Schlachthof in Gütersloh und steigende Erkrankungen in den USA dämpften die Kauflaune der Anleger. Zugleich bleiben die Geldschleusen der Notenbanken aber weit offen, was Hoffnungen auf eine rasche Konjunkturbelebung nach der Krise hoch hält. "Der Markt sucht nach dem nächsten großen Impuls", sagte Chuck Carlson, Chef des Finanzdienstleisters Horizon Investment Services. "Es gibt eine Menge Impulse, die erst mal verarbeitet werden müssen." In Tokio ging der 225 Werte umfassende Nikkei am Freitag 0,6 Prozent fester bei 22.478,79 Punkten aus dem Handel. Auf Wochensicht bleibt damit ein Plus von 0,8 Prozent. Japan hob am Freitag Reisebeschränkungen auf. "Ich will, dass die Leute unter Beachtung der Abstandsregelungen Ausflüge machen. Wir würden uns freuen, wenn Sie sich am gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben beteiligen", sagte Ministerpräsident Shino Abe. In China legten die Kurse zu. Vor allem Finanz- und Pharmawerte gehörten zu den Gewinnern. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.478,79 +0,6 Topix 1.582,80 +0,0 Shanghai 2.965,87 +0,9 CSI300 4.100,90 +1,4 Hang Seng 24.647,61 +0,8 Kospi 2.136,69 +0,2 Euro/Dollar 1,1207 Pfund/Dollar 1,2436 Dollar/Yen 106,92 Dollar/Franken 0,9505 Dollar/Yuan 7,0835 Dollar/Won 1.210,60 (Reporter: Stanley White, geschrieben von Christina Amann redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168.)