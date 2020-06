MÄRKTE-Neue Virus-Sorgen machen Asiens Börsen zu schaffen

Frankfurt/Tokio, 22. Jun (Reuters) - Die wieder aufkeimende Furcht vor einer zweiten Coronavirus-Infektionswelle bremst die Erholung der asiatischen Börsen. Der japanische Nikkei-Index kam am Montag kaum vom Fleck und notierte bei 22.500 Punkten. Die Börse Shanghai stagnierte bei 2966 Zählern. "Der Anstieg der Infektionen in einigen US-Bundesstaaten wie Florida und South Carolina ist groß genug, um als zweite Welle klassifiziert zu werden", sagte Anlagestratege Yoshinori Shigemi von der Vermögensverwaltung der US-Bank JPMorgan. Bislang sei noch unklar, ob neue Ausgangsbeschränkungen notwendig würden. "Das wird eine schwierige Entscheidung für die Politiker. Sie werden aber keine Wahl haben, wenn die Krankenhausbetten knapp werden." Zu den größten Gewinnern am japanischen Aktienmarkt zählte Toshiba mit einem Kursplus von fünf Prozent. Der Elektronik-Konzern will seine Beteiligung an dem Speicherchip-Hersteller Kioxia versilbern und den Großteil des Erlöses an seine Aktionäre ausschütten. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.499,79 +0,1 Topix 1.579,09 -0,2 Shanghai 2.965,70 -0,1 CSI300 4.098,96 +0,0 Hang Seng 24.488,83 -0,6 Kospi 2.132,68 -0,4 Euro/Dollar 1,1193 Pfund/Dollar 1,2373 Dollar/Yen 106,88 Dollar/Franken 0,9509 Dollar/Yuan 7,0789 Dollar/Won 1.214,80 (Reporter: Hakan Ersen redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)