MÄRKTE-US-chinesischer Handelskonflikt hält Asiens Anleger in Atem

Frankfurt/Sydney, 23. Jun (Reuters) - Die jüngsten Entwicklungen im Handelsstreit zwischen den USA und China haben die asiatischen Aktienmärkte am Dienstag in Atem gehalten. Investoren begrüßten die Erklärung von US-Präsident Donald Trump, das bereits vereinbarte Teilabkommen zwischen den beiden weltweit größten Wirtschaftsmächten sei intakt. Zuvor hatten gemischte Signale für Unruhe gesorgt. In Tokio ging der 225 Werte umfassende Nikkei 0,5 Prozent fester bei 22.549,05 Zählern aus dem Handel. In Hongkong legte der Hang Seng 0,8 Prozent zu. Seit ihrem Tiefpunkt im März hat es auch an den asiatischen Aktienmärkten kräftige Kursgewinne gegeben. Grundsätzlich seien die Anleger in Kauflaune, sagte John Milroy, Investmentberater bei Ord Minnett. "Ich denke, jeder Rückschlag würde als Kaufgelegenheit gesehen, das geht aus den Gesprächen mit meinen Kunden hervor." Vasu Menon, Stratege bei der OCBC-Bank, verweist auf die hohe Liquidität am Markt, was die Kurse stütze. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.549,05 +0,5 Topix 1.587,14 +0,5 Shanghai 2.965,67 +0,0 CSI300 4.109,04 +0,2 Hang Seng 24.708,56 +0,8 Kospi 2.138,84 +0,6 Euro/Dollar 1,1261 Pfund/Dollar 1,2452 Dollar/Yen 107,17 Dollar/Franken 0,9471 Dollar/Yuan 7,0783 Dollar/Won 1.209,21