MÄRKTE-Anleger an Asien-Börsen setzen auf Konjunkturerholung

Frankfurt/Tokio, 24. Jun (Reuters) - Gestützt auf Kursgewinne an der Wall Street haben sich die asiatischen Börsen am Mittwoch überwiegend im Plus gehalten. Anleger hofften trotz einer weltweit steigenden Zahl an Corona-Neuinfektionen auf ein erfolgreiches Wiederanfahren der Wirtschaft. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans kletterte um rund 1,4 Prozent. In Tokio machte ein stärkerer Yen vor allem exportorientierten japanischen Aktien zu schaffen. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notierte 0,1 Prozent tiefer auf 22.534 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,4 Prozent. In China lagen die Börsen hingegen im Plus. Vor der feiertagsbedingten zweitägigen Handelspause machte sich Händlern zufolge angesichts verbesserter Wirtschaftsdaten und geplanter Kapitalmarkt-Reformen Zuversicht breit. Auch in Südkorea ging es am Aktienmarkt aufwärts. In Tokio gingen Aktien von Softbank um 1,8 Prozent in die Knie. Der japanische Technologieinvestor bringt den Verkauf von Anteilen an dem US-Mobilfunker T-Mobile US auf den Weg. Einen Teil der Beteiligung wird der schuldengeplagte Investor zu 103 Dollar je Aktie losschlagen und damit einen Abschlag von vier Prozent auf den Börsenschlusskurs vom Dienstag gewähren. Insgesamt will Softbank einen Anteil an der Deutsche-Telekom-Tochter im Wert von mehr als 20 Milliarden Dollar loswerden. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.534,32 -0,1 Topix 1.580,50 -0,4 Shanghai 2.976,75 +0,2 CSI300 4.136,37 +0,4 Hang Seng 24.851,27 -0,2 Kospi 2.161,51 +1,4 Euro/Dollar 1,1318 Pfund/Dollar 1,2505 Dollar/Yen 106,58 Dollar/Franken 0,9436 Dollar/Yuan 7,0668 Dollar/Won 1.199,81 (Reporter: Anika Ross, redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)