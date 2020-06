MÄRKTE-Corona-Sorgen lasten auf Asien-Börsen - Feiertag in China

Frankfurt/Tokio, 25. Jun (Reuters) - Steigende Coronavirus-Fälle nähren an den asiatischen Börsen die Furcht der Anleger vor einer zweiten Virus-Welle. In Tokio verlor der 225 Werte umfassende Nikkei-Index am Donnerstag 1,2 Prozent auf 22.259 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index sank auch um 1,2 Prozent. Die Börsen in China blieben feiertagsbedingt geschlossen. Auch die Handelsspannungen zwischen China und den USA erschüttern das Vertrauen der Märkte in eine rasche Erholung der Wirtschaft. "Da schlägt ein wenig die harte Wirklichkeit zu", sagte Marktexperte Damian Rooney vom Börsenmakler Argonaut. "Ich glaube nicht, dass es einen bestimmten Tropfen gab, der das Fass zum Überlaufen brachte, aber die Anleger sind ein wenig unruhig - es gibt viele Gründe, ziemlich vorsichtig zu sein." Die US-Bundesstaaten Florida, Oklahoma und South Carolina meldeten am Mittwoch einen Rekordanstieg bei Neuinfektionen, sieben weitere Bundesstaaten verzeichneten Anfang der Woche Rekordwerte. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.259,79 -1,2 Topix 1.561,85 -1,2 Shanghai Kein Handel CSI300 Kein Handel Hang Seng Kein Handel Kospi 2.119,44 -2,0 Euro/Dollar 1,1238 Pfund/Dollar 1,2406 Dollar/Yen 107,15 Dollar/Franken 0,9486 Dollar/Yuan 7,0770 Dollar/Won 1.204,68 (Reporter: Anika Ross, redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)