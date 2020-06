MÄRKTE-Asien-Börsen folgen Wall Street ins Plus

Frankfurt/Tokio, 26. Jun (Reuters) - Beflügelt von Kursgewinnen an der Wall Street haben sich die asiatischen Börsen am Freitag nach oben bewegt. In Tokio stieg der 225 Werte umfassende Nikkei-Index um 1,1 Prozent auf 22.511 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index legte ein Prozent zu. Auch die andere führende Aktienmärkte in Asien verbuchten zumeist Gewinne. In China blieben die Börsen feiertagsbedingt weiter geschlossen. Mit Sorgen verfolgen Börsianer zwar weiterhin die steigenden Coronavirus-Infektionszahlen in den USA und anderen Teilen der Welt. "Es besteht aber ein gewisser Optimismus, dass jede zweite Welle durch die Wirtschaftshilfen von Regierungen und Zentralbanken ausgeglichen wird", sagte Shane Oliver, Chefökonom beim Vermögensverwalter AMP Capital. "Aber wenn wir zu einem erneuten Lockdown zurückkehren müssen, dann sieht die Sache anders aus, und die Märkte sind einem viel größeren Abwärtsrisiko ausgesetzt." Zum Wochenschluss legten in Tokio vor allem Finanzwerte zu. Sie profitierten von US-Plänen für Erleichterungen bei den Regulierungen, die großen Banken mit umfangreichen Handels- und Investment-Portfolios das Leben leichter machen. Aktien von Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG) und Mizuho Financial legten bis zu 1,6 Prozent zu. Bei den Einzelwerten stand Softbank mit einem Plus von drei Prozent im Fokus. Der Technologie-Investor hat Aktienrückkäufe angekündigt. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.512,08 +1,1 Topix 1.577,37 +1,0 Shanghai Kein Handel CSI300 Kein Handel Hang Seng 24.579,81 -0,8 Kospi 2.135,76 +1,1 Euro/Dollar 1,1212 Pfund/Dollar 1,2420 Dollar/Yen 107,10 Dollar/Franken 0,9483 Dollar/Yuan 7,0770 Dollar/Won 1.200,45 (Reporter: Tomo Uetake, geschrieben von Anika Ross, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168.)