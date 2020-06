MÄRKTE-Coronavirus-Sorgen setzen Asiens Börsen zu

Frankfurt/Tokio, 29. Jun (Reuters) - Die steigenden Coronavirus-Infektionszahlen vor allem in den USA machen Asien-Anleger nervös. Daran änderten auch die ermutigenden Konjunkturdaten, die die Erwartungen zuletzt stets übertroffen hätten, nichts, betonten die Analysten der Bank JPMorgan. Der japanische Nikkei-Index fiel am Montag um 2,2 Prozent auf 22.012 Punkte. Die Börse Shanghai büßte 0,7 Prozent auf 2957 Zähler ein. Die entscheidende Frage sei derzeit, ob und wie stark die ausgesetzte Lockerung der Pandemie-Restriktionen in einigen US-Bundesstaaten die Aktienrally der vergangenen Wochen beeinträchtigen werde, sagte Analyst Sean Callow von der Westpac Bank. Zu den Verlierern am japanischen Aktienmarkt zählten die Banken Sumitomo Mitusi und Mitsubishi UFJ. Im Sog der Kursverluste von US-Finanzwerten büßten sie jeweils etwa zwei Prozent ein. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.014,63 -2,2 Topix 1.549,22 -1,8 Shanghai 2.957,67 -0,7 CSI300 4.101,35 -0,9 Hang Seng 24.204,49 -1,4 Kospi 2.092,53 -2,0 Euro/Dollar 1,1257 Pfund/Dollar 1,2382 Dollar/Yen 107,09 Dollar/Franken 0,9463 Dollar/Yuan 7,0770 Dollar/Won 1.199,21 (Reporter: Hakan Ersen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)