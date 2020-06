MÄRKTE-Tokioter Börse folgt US-Vorgaben ins Plus

Tokio/New York, 30. Jun (Reuters) - Die Börse in Tokio hat sich am Dienstag zunächst stärker gezeigt. Die Händler ließen sich von der guten Laune an der Wall Street anstecken. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,7 Prozent höher bei 22.363 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1,2 Prozent und lag bei 1567 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,8 Prozent.

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 107,69 Yen und gab 0,2 Prozent auf 7,0662 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9507 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1246 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0696 Franken. Das Pfund Sterling gewann 0,1 Prozent auf 1,2311 Dollar. (Reporter: Stanley White und Imani Moise Geschrieben von Scot W. Stevenson)