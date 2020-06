MÄRKTE-Konjunkturdaten geben Asiens Börsen Auftrieb

Frankfurt/Tokio, 30. Jun (Reuters) - Ermutigende Konjunkturdaten aus den USA und China ermuntern Anleger zum Einstieg in die asiatischen Aktienmärkte. Darüber hinaus setzten sie darauf, dass die Regierungen trotz steigender Coronavirus-Infektionszahlen auf erneute umfassende Pandemie-Restriktionen verzichten werden, sagte Anlagestratege Michael Hewson vom Brokerhaus CMC Markets. Der japanische Nikkei-Index stieg am Dienstag um 1,3 Prozent auf 22.290 Punkte und die Börse Shanghai gewann 0,7 Prozent auf 2981 Zähler. Das Barometer für die Stimmung der Einkaufsmanager in der chinesischen Industrie kletterte im Juni überraschend stark auf 50,9 Punkte und signalisierte Wachstum. In den USA stieg die Zahl der Eigenheimverkäufe im Mai um mehr als 44 Prozent. Das ist das größte Plus seit Beginn der Zeitreihe 2001. Zu den Favoriten am japanischen Aktienmarkt zählten die Flugzeug-Zulieferer Jamco und Toray mit Kursgewinnen von bis zu 4,9 Prozent. Sie profitierten Börsianern zufolge von den Testflügeln für eine Wiederzulassung der Boeing 737 MAX für den Flugbetrieb. Maschinen dieses Typs waren nach zwei Abstürzen im März 2019 aus dem Verkehr gezogen worden. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.289,89 +1,3 Topix 1.558,77 +0,6 Shanghai 2.980,95 +0,7 CSI300 4.154,35 +1,1 Hang Seng 24.352,05 +0,2 Kospi 2.113,29 +1,0 Euro/Dollar 1,1214 Pfund/Dollar 1,2275 Dollar/Yen 107,74 Dollar/Franken 0,9524 Dollar/Yuan 7,0714 Dollar/Won 1.202,13 (Reporter: Hakan Ersen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)