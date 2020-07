MÄRKTE-Börse in Tokio im Minus

Tokio, 01. Jul (Reuters) - Die Börse in Tokio hat schwächer tendiert. Nach einer freundlichen Eröffnung am Mittwoch drehte sie ins Minus. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index gab im Verlauf 0,2 Prozent nach auf 22.246 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index fiel um 0,5 Prozent und lag bei 1551 Punkten. Die Börse in Shanghai lag dagegen 0,6 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 1,2 Prozent. Die Börse in Hongkong blieb wegen eines Feiertages geschlossen.

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,2 Prozent auf 107,69 Yen und stagnierte bei 7,0642 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9467 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1234 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0639 Franken. Das Pfund Sterling verlor 0,2 Prozent auf 1,2381 Dollar.