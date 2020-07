MÄRKTE-Anleger in Tokio auf dem Rückzug - China-Börsen fester

Frankfurt/Tokio, 01. Jul (Reuters) - Die asiatischen Börsen haben am Mittwoch keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Während Konjunkturdaten aus Japan die Anleger verschreckten, schöpften die Investoren in China neue Hoffnung auf eine Wirtschaftserholung. In Tokio fiel der 225 Werte umfassende Nikkei-Index um rund ein Prozent auf 22.057 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index fiel um 1,3 Prozent. In Japan sank die Stimmung in der Wirtschaft wegen der Coronakrise im Juni auf den niedrigsten Wert seit elf Jahren, wie aus dem sogenannten Tankan-Bericht der japanischen Notenbank hervorgeht. Anleger warfen zur Wochenmitte vor allem Aktien von Fluggesellschaften aus ihren Depots, auch Autowerte gerieten unter die Räder. Aktien von Suzuki, Honda und Nissan gaben bis zu 4,6 Prozent nach. In China verzeichneten die Börsen hingegen Kursgewinne. Der Shanghai Composite legte 0,6 Prozent zu, der CSI-300-Index für Standardwerte gewann 1,1 Prozent. Die chinesische Zentralbank senkte am Geldmarkt einige Zinssätze, damit kleinere Unternehmen sich besser finanzieren können. Auch aufgehellte Konjunkturdaten für Chinas Industrie stützten die Aktienkurse. Der Caixin-Markit Einkaufsmanagerindex stieg auf 51,2 Zähler nach 50,7 Punkten im Mai. Analysten hatten lediglich 50,5 Punkte erwartet. Die Börse in Hongkong blieb wegen eines Feiertages geschlossen. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.088,91 -0,9 Topix 1.538,61 -1,3 Shanghai 3.004,12 +0,7 CSI300 4.210,42 +1,1 Hang Seng Kein Handel Kospi 2.104,82 -0,2 Euro/Dollar 1,1223 Pfund/Dollar 1,2377 Dollar/Yen 107,64 Dollar/Franken 0,9467 Dollar/Yuan 7,0678 Dollar/Won 1.203,56 (Reporter: Anika Ross, redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)