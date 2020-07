MÄRKTE-Konjunkturdaten geben Chinas Börsen Auftrieb

Frankfurt/Tokio, 03. Jul (Reuters) - Starke chinesische Konjunkturdaten verhelfen den dortigen Börsen zu erneuten Kursgewinnen. Die Börse Shanghai stieg am Freitag um bis zu 1,5 Prozent und notierte mit 3137,33 Punkten auf dem höchsten Stand seit mehr als einem Jahr. Der Index für die Börsen Shanghai und Shenzhen erreichte sogar ein Zweieinhalb-Jahres-Hoch von 4388,36 Zählern. Der japanische Nikkei-Index hinkte hinterher und gewann lediglich 0,4 Prozent auf 22.238 Stellen. Hier dämpften die steigenden Coronavirus-Infektionszahlen im Großraum Tokio die Kauflaune. Mut machte Investoren dagegen die überraschend gute Laune der Einkaufsmanager aus dem chinesischen Dienstleistungssektor. Das Barometer kletterte im Juni auf 58,4 Punkte, den höchsten Stand seit zehn Jahren. "Der Anstieg der Inlandsnachfrage beschleunigt sich, obwohl das Exportgeschäft weiter schwächelt", sagte Anlagestratege Wang Shenshen von der Investmentbank Mizhuo. Wegen der Furcht vor einer zweiten Infektionswelle in Japan gehörten dort diejenigen Werte, die von erneuten Beschränkungen des öffentlichen Lebens profitieren könnten, zu den Favoriten. So legten die Aktien des Spielekonsole-Herstellers Nintendo gut drei Prozent zu. Im Gegenzug flogen Papiere der Fluggesellschaft ANA oder des Bahn-Betreibers Kyushu aus den Depots. Sie büßten jeweils knapp zwei Prozent ein. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.237,83 +0,4 Topix 1.548,78 +0,4 Shanghai 3.126,41 +1,2 CSI300 4.375,06 +0,9 Hang Seng 25.310,89 +0,7 Kospi 2.148,12 +0,6 Euro/Dollar 1,1235 Pfund/Dollar 1,2465 Dollar/Yen 107,50 Dollar/Franken 0,9457 Dollar/Yuan 7,0646 Dollar/Won 1.200,32 (Reporter: Hakan Ersen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)