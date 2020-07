MÄRKTE-Konjunkturoptimismus hievt Chinas Börse auf 5-Jahres-Hoch

Frankfurt/Tokio, 06. Jul (Reuters) - Spekulationen auf eine kraftvolle Erholung der Konjunktur von den Folgen der Coronavirus-Pandemie geben den asiatischen Börsen Auftrieb. Der Index der Börsen Shanghai und Shenzhen stieg am Montag zeitweise um mehr als fünf Prozent auf ein Fünf-Jahres-Hoch von 46555,58 Punkten. Sein Pendant für Shanghai allein markierte mit 3321,87 Zählern den höchsten Stand seit zweieinhalb Jahren. In ihrem Windschatten gewann der japanische Nikkei-Index 1,8 Prozent auf 22.714 Stellen. Die jüngste Serie ermutigender Konjunkturdaten und rückläufiger Infektionszahlen deute daraufhin, dass die wirtschaftliche Erholung der Volksrepublik Fahrt gewinne, sagte Fondsmanager Song Zhenyu vom Vermögensverwalter Beijing Jiayi. Hiervon profitierten vor allem die Finanzwerte. Der chinesische Bankenindex gewann acht Prozent. An der japanische Börse waren konjunkturabhängige Werte gefragt. So gewannen die Aktien der Einzelhändler J Front und Seven&I bis zu 7,3 Prozent. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.714,44 +1,8 Topix 1.577,15 +1,6 Shanghai 3.321,20 +5,3 CSI300 4.654,79 +5,3 Hang Seng 26.194,51 +3,2 Kospi 2.187,01 +1,6 Euro/Dollar 1,1291 Pfund/Dollar 1,2503 Dollar/Yen 107,67 Dollar/Franken 0,9426 Dollar/Yuan 7,0432 Dollar/Won 1.195,89 (Reporter: Hakan Ersen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)