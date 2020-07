MÄRKTE-Chinas Börsen erneut im Aufwind - Nikkei-Index tiefer

Frankfurt/Tokio, 07. Jul (Reuters) - Ermuntert von der Regierung in Peking kaufen chinesische Anleger weitere Aktien. Der Index der Börsen in Schanghai und Shenzhen stieg am Dienstag um bis zu 2,7 Prozent und markierte mit 4796,32 Punkten erneut ein Fünf-Jahres-Hoch. Auslöser der aktuellen Rally war ein Kommentar in einer staatlichen chinesischen Zeitung, in dem darauf hingewiesen wurde, dass zur Finanzierung der Digitalisierung der Wirtschaft eine Börsenrally notwendig sei. "Die aktuelle Hausse könnte sich zwar als nicht nachhaltig herausstellen", sagte Analyst Oliver Jones vom Research-Haus Capital Economics. "Der Tag der Abrechnung liegt wohl aber noch weit in der Zukunft." In Japan drückten enttäuschende Konjunkturdaten den Nikkei-Index dagegen 0,6 Prozent ins Minus auf 22.575 Punkte. Wegen der Coronavirus-Pandemie brachen die japanischen Konsumausgaben im Mai um gut 16 Prozent ein - so stark wie noch nie. Bei den Unternehmen hievte ein geplanter, umgerechnet 21 Milliarden Euro schwerer Aktienrückkauf die Titel des Technologie-Investors Softbank zeitweise auf ein 20-Jahres-Hoch von 6214 Yen. In Seoul konnten die Papiere von Samsung nicht von optimistischen Aussagen zum Geschäftsverlauf im zweiten Quartal profitieren und verloren zwei Prozent. Der in Aussicht gestellte Gewinnsprung werde von Einmal-Effekten getrieben, sagte ein Börsianer. Daher nutzten Investoren die jüngsten Kursgewinne, um Kasse zu machen. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.573,12 -0,6 Topix 1.568,70 -0,5 Shanghai 3.383,77 +1,5 CSI300 4.767,04 +2,1 Hang Seng 26.205,54 -0,5 Kospi 2.169,60 -0,8 Euro/Dollar 1,1302 Pfund/Dollar 1,2491 Dollar/Yen 107,49 Dollar/Franken 0,9429 Dollar/Yuan 7,0139 Dollar/Won 1.194,62 (Reporter: Hakan Ersen Redigiert von Scot W. Stevenson Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)