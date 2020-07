MÄRKTE-Chinas Börsen steigen weiter - Tokio im Minus

Frankfurt/Tokio, 08. Jul (Reuters) - Die Rally der chinesischen Aktienmärkte geht weiter. Der Index der Börsen von Shanghai und Shenzhen stieg am Mittwoch um 0,8 Prozent und steuerte auf den siebten Tagesgewinn in Folge zu. Die Börse Shanghai gewann rund ein Prozent auf 3382 Zähler. Der Aktienmarkt der Volksrepublik profitiere von wachsendem Interesse der Kleinanleger, nachdem die Regierung sie zu Käufen ermutigt habe, schrieben die Analysten der Bank Morgan Stanley. Genau dies erhöhe aber die Gefahr von Spekulationsblasen, mahnte Nicholas Yeo, Aktienchef für China beim Vermögensverwalter Aberdeen Standard. Der japanischen Börse setzten dagegen die steigende Zahl der Coronavirus-Infektionen und die Furcht vor Verzögerungen bei der erhofften wirtschaftlichen Erholung zu. Der Nikkei-Index fiel um 0,7 Prozent auf 22.458 Punkte. Zu den größten Verlierern zählte dort Japan Display mit einem Kursminus von vier Prozent. Einem Medienbericht zufolge will der US-Elektronikkonzern Apple in seinen iPhones künftig OLED-Bildschirme verbauen. Japan Display ist bislang der größte Lieferant von iPhone-Displays mit LCD-Technik. Anbieter von OLED-Komponenten verbuchten dagegen Kursgewinne. So stiegen die Titel von Hodoaqaya Chemical zeitweise um fast 17 Prozent auf ein Zweieinhalb-Jahres-Hoch von 4910 Yen. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.438,65 -0,8 Topix 1.557,23 -0,9 Shanghai 3.382,70 +1,1 CSI300 4.742,55 +1,0 Hang Seng 25.997,58 +0,1 Kospi 2.160,02 -0,2 Euro/Dollar 1,1266 Pfund/Dollar 1,2545 Dollar/Yen 107,54 Dollar/Franken 0,9426 Dollar/Yuan 7,0219 Dollar/Won 1.195,20 (Reporter: Hakan Ersen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)