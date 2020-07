MÄRKTE-US-Tech-Rally versetzt Anleger in Asien in Kauflaune

Frankfurt/Tokio, 09. Jul (Reuters) - Das Rekordfieber an der US-Technologiebörse an der Wall Street hat auch Anleger in Asien am Donnerstag in Kauflaune versetzt. Der wachsende Druck des Westens wegen Chinas Hongkong-Politik und der Anstieg der US-Coronavirusfälle trübten die Stimmung indes etwas. In Tokio stieg der 225 Werte umfassende Nikkei-Index um 0,4 Prozent auf 22.529 Zähler. Der breiter gefasste Topix-Index notierte unverändert. Gefragt waren vor allem Werte aus dem Technologiebereich, nachdem der US-Nasdaq-Index neue Bestmarken aufgestellt hatte. Aktien des Nikkei-Schwergewichtes SoftBank stiegen um rund fünf Prozent und zogen den gesamten IT- und Kommunikationssektor nach oben. Im Pharmasektor gewannen Titel des Biogen-Forschungspartners Eisai mehr als fünf Prozent. Der US-Biotechkonzern hat einen Zulassungsantrag für sein Alzheimer-Mittel Aducanumab bei der Gesundheitsbehörde FDA eingereicht. Eine Therapie gegen die Krankheit könnte für jedes Unternehmen ein Multi-Milliardengeschäft werden. Anleger in China griffen bei Aktien zu, nachdem der Rückgang bei den Verbraucherpreisen im Juni weniger stark ausfiel als erwartet. Die Börse in Shanghai gewann 1,3 Prozent. "Im Großen und Ganzen erholt sich die chinesische Wirtschaft nicht nur besser als andere, sondern kommt auch mit dem Potenzial einer zweiten Welle von Infektionen besser zurecht", sagte der Devisenstratege Rodrigo Catril von der National Australia Bank. Die chinesische Landeswährung Yuan stieg auf den höchsten Stand seit vier Monaten. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.529,29 +0,4 Topix 1.557,24 +0,0 Shanghai 3.444,45 +1,2 CSI300 4.829,40 +1,2 Hang Seng 26.043,86 -0,3 Kospi 2.167,51 +0,4 Euro/Dollar 1,1355 Pfund/Dollar 1,2638 Dollar/Yen 107,21 Dollar/Franken 0,9364 Dollar/Yuan 6,9901 Dollar/Won 1.195,60 (Reporter: Anika Ross, redigiert von XY. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)