MÄRKTE-Asiens Börsen unter Druck - Anleger fürchten neue Lockdowns

Tokio, 10. Jul (Reuters) - Ängste vor neuen Lockdowns im Zuge der Coronakrise haben am Freitag die asiatischen Aktienmärkte belastet. Anleger befürchten weitere Rückschläge für die wirtschaftliche Erholung, nachdem die Zahl der festgestellten Neuinfektionen in den USA auf einen Rekordwert gestiegen war. In Tokio notierte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,2 Prozent tiefer mit 22.476,74 Punkten. Die Börse in Shanghai gab 1,4 Prozent nach. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans lag dagegen 0,9 Prozent im Plus.

Im fernöstlichen Devisenhandel tendierte der Euro etwas schwächer bei 1,1274 Dollar. Die US-Währung gab zum Yen nach auf 107,05 Yen. Der Schweizer Franken notierte zum Euro mit 1,0617 Franken und zum Dollar mit 0,9417 Franken. (Reporter: Stanley White and John McCrank redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter der Telefonnummer +49 30 2888 5120.)