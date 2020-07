MÄRKTE-Chinas Börsenrally vorerst beendet

Tokio/Frankfurt, 10. Jul (Reuters) - Die Furcht vor einer zweiten Coronavirus-Welle und die wachsenden Spannungen mit den USA bereiten der Kursrally an den chinesischen Aktienmärkten ein vorläufiges Ende. Die Börse Shanghai büßte am Freitag 1,4 Prozent auf 3403 Punkte ein. Das war der erste Rückgang seit fast zwei Wochen. Der japanische Nikkei-Index gab 0,7 Prozent auf 22.378 Zähler nach. In den USA wurden zuletzt mehr als 60.000 neue Virus-Fälle binnen eines Tages registriert, so viel wie noch nie. Unterdessen verhängte die Regierung in Washington Sanktionen gegen chinesische Regierungsvertreter. Sie begründete dies mit Menschenrechtsverletzungen gegenüber der Minderheit der Uiguren. Die den japanischen Aktienwerten stach Sony mit einem Kursplus von zwei Prozent heraus. Der Elektronik-Konzern stieg mit 250 Millionen Dollar bei der Softwarefirma Epic Games ein. Medienberichten zufolge wird der Anbieter des Videospiels "Fortnite" mit insgesamt 17 Milliarden Dollar bewertet. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.377,37 -0,7 Topix 1.535,20 -1,4 Shanghai 3.402,75 -1,4 CSI300 4.775,79 -1,3 Hang Seng 25.693,76 -2,0 Kospi 2.150,41 -0,8 Euro/Dollar 1,1268 Pfund/Dollar 1,2583 Dollar/Yen 106,90 Dollar/Franken 0,9421 Dollar/Yuan 7,0066 Dollar/Won 1.204,48 (Reporter: Stanley White und Hakan Ersen, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168.)