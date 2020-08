MÄRKTE-Konjunkturoptimismus lässt Anleger in Asien zugreifen

* Nikkei legt 2,2 Prozent zu * Ermutigende Industriedaten aus China Frankfurt/Tokio, 03. Aug (Reuters) - Die Aussicht auf eine Wiederbelebung der Konjunktur stimmt die Anleger an den asiatischen Aktienmärkten optimistisch. Für Rückenwind sorgten zum Wochenanfang Industriedaten aus China, die darauf hinweisen, dass die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt nach der Eindämmung des Coronavirus schneller als erwartet wieder auf die Beine kommt. Chinas Industrie verzeichnete im Juli einer Umfrage zufolge die höchste Zunahme seit 2011. Der Caixin/Markit-Einkaufsmanagerindex stieg überraschend stark auf 52,8 Zähler. Das war der dritte Wachstumsmonat in Folge. Mit Vorsicht blickten die Investoren allerdings in die USA, wo bislang keine Einigung über neue Corona-Hilfen erzielt wurde. Der Stabschef des Weißen Hauses, Mark Meadows, sagte, er sei nicht optimistisch, dass es in naher Zukunft eine Lösung geben werde. Zudem senkte die Ratingagentur Fitch am Freitag den Ausblick für die USA auf "negativ" von "stabil", wegen der "anhaltenden Verschlechterung der öffentlichen Finanzen in den USA und dem Fehlen eines glaubwürdigen Haushaltskonsolidierungsplans". "Zusammen mit den Bedenken hinsichtlich der Entwicklung des Arbeitsmarktes und der Entwicklung des Coronavirus trübt dies die Aussichten und könnte sich verschärfen, wenn die steuerliche Unterstützung der USA nicht rechtzeitig erneuert wird", schrieben die Ökonomen von Barclays. In Tokio stieg der Nikkei-Index 2,2 Prozent auf 22.195 Punkte. Die Börse in Shanghai lag 1,3 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 1,1 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans fiel von einem Sechs-Monats-Hoch um 0,3 Prozent. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.195,38 +2,2 Topix 1.522,64 +1,8 Shanghai 3.352,66 +1,3 CSI300 4.747,86 +1,1 Hang Seng 24.388,65 -0,8 Kospi 2.251,04 +0,1 Euro/Dollar 1,1751 Pfund/Dollar 1,3059 Dollar/Yen 105,97 Dollar/Franken 0,9175 Dollar/Yuan 6,9774 Dollar/Won 1.193,11 (Reporter: Wayne Cole; geschrieben von Katharina Loesche und Stefanie Geiger, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-75651236 oder 030-28885168)