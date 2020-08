MÄRKTE-Positive Impulse aus den USA sorgen für Kauflaune an Asien-Börsen

* Nikkei 1,8 Prozent fester * Starke US-Produktionsdaten Frankfurt/Tokio, 04. Aug (Reuters) - Rückenwind aus den USA hat am Dienstag die Aktienmärkte in Fernost angeschoben. Starke US-Produktionsdaten und Kursgewinne bei Technologiewerten ließen die Sorgen über die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise verblassen. Ein Branchenindikator zeigte, dass die Produktionstätigkeit in den USA im Juli mit dem schnellsten Tempo seit mehr als einem Jahr expandierte. Einige Anleger blieben jedoch vorsichtig: Der Anstieg der Coronavirus-Fälle und der Streit um die Geschäftstätigkeit chinesischer Technologieunternehmen in den USA lasteten auf den Börsen. Der Softwaregigant Microsoft ist am Kauf des US-Geschäfts des Videodienstes TikTok interessiert. Präsident Donald Trump ist die App des chinesischen Unternehmens ByteDance wegen Sicherheitsbedenken schon lange ein Dorn im Auge. TikTok werde am 15. September schließen müssen, wenn nicht Microsoft "oder jemand anders" ein Geschäft abschließe, so dass "das Finanzministerium der USA viel Geld bekommt". In Tokio ließ der schwächere Yen Anleger zu Export-Firmen greifen. Der Nikkei-Index zog 1,8 Prozent auf 22.596 Punkte an. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 2,1 Prozent. Die Börse in Shanghai lag 0,6 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen legte ebenfalls zu. Gefragt waren vor allem Bank-Titel, nachdem die Regierung in Peking die Frist zur Einführung schärferer Regeln für das Vermögensverwaltungsgeschäft verlängert hat. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.587,74 +1,8 Topix 1.555,26 +2,1 Shanghai 3.387,60 +0,6 CSI300 4.796,95 +0,5 Hang Seng 24.948,29 +2,0 Kospi 2.278,62 +1,2 Euro/Dollar 1,1769 Pfund/Dollar 1,3068 Dollar/Yen 106,11 Dollar/Franken 0,9177 Dollar/Yuan 6,9804 Dollar/Won 1.193,82 (Reporter: Stanley White, Chris Prentice; geschrieben von Katharina Loesche und Stefanie Geiger, redigiert von . Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-75651236 oder 030-28885168)