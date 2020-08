MÄRKTE-Asia-Börsen mit Blick auf US-Verhandlungen über Corona-Hilfspaket durchwachsen

Sydney, 05. Aug (Reuters) - Die Anleger in Asien zeigten sich am Mittwoch mit Blick auf Verhandlungen in den USA über ein neues Corona-Hilfspaket zurückhaltend. Demokraten und Republikaner haben bislang keine Einigung erzielt über die Sonder-Arbeitslosenhilfe, einen Haftungsschutz für Unternehmen, Mieterschutz sowie die Finanzierung von Schulen und Gemeinden und über eine sichere Durchführung der Präsidentschaftswahlen im November. Die Verhandlungsführer würden jetzt “rund um die Uhr arbeiten” und hätten einen Zeitplan festgelegt, um bis Ende der Woche einen vorläufigen Deal zu erreichen, “damit das Gesetz dann nächste Woche verabschiedet werden kann”, erklärte Finanzminister Steven Mnuchin am Dienstag. Er warnte, dass das Paket “nicht annähernd an die 3,4 Billionen Dollar” herankomme, die die Demokraten gefordert hätten.

Die Börse in Tokio hat sich am Mittwoch zunächst schwächer gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,2 Prozent tiefer bei 22.533 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,1 Prozent und lag bei 1554 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,2 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 1,7 Prozent.

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 105,58 Yen und gab 0,2 Prozent auf 6,9572 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9123 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1814 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0781 Franken. Das Pfund Sterling gewann 0,2 Prozent auf 1,3088 Dollar. (Reporter: Swati Pandey Bearbeitet von Katharina Loesche. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter der Telefonnummer +49 30 2888 5120.)