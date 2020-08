MÄRKTE-Kosten der Pandemie lasten auf Asiens Börsen

Frankfurt/Sydney, 05. Aug (Reuters) - Die hohen Kosten der Coronavirus-Pandemie beschäftigen die asiatischen Aktienanleger. Auf die Stimmung drückte insbesondere, dass sich in den USA die Demokraten im Kongress und die US-Regierung bislang nicht auf ein weiteres Corona-Hilfspaket einigen konnten. "Ein Scheitern würde die US-Wirtschaft schwer treffen, weil es zu einem Zeitpunkt kommt, in dem die Daten auf eine Abkühlung des Wachstums hindeuten", sagte Tapas Strickland, Analyst bei der National Australia Bank. In Tokio ging der 225 Werte umfassende Nikkei 0,3 Prozent schwächer bei 22.514,85 Punkten aus dem Handel. In China lagen die Kurse kaum verändert. Die trüberen Konjunkturaussichten und hohen Infektionsraten in den USA lasteten auf dem Dollar, der Yen stieg im Gegenzug. Ein Dollar kostete 105,79 Yen. Gefragt waren sichere Häfen: Am Anleihemarkt gerieten die Renditen unter Druck, und der Goldpreis stieg auf bis zu 2030,72 Dollar je Feinunze (31 Gramm). "Der Rückgang des Dollar und der Renditen, im Zusammenhang mit den weltweit geringen Wachstumserwartungen und der Spekulation auf ein US-Hilfspaket, treibt das Gold nach oben", sagte IG Markets-Analyst Kyle Rodda. "Interessanterweise sehen wir, dass Händler ihre Positionen beim Gold in der Rally abgebaut haben, was darauf schließen lässt, dass sie zurückkommen und die Preise noch weiter nach oben treiben könnten." Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.514,85 -0,3 Topix 1.554,71 +0,0 Shanghai 3.373,75 +0,1 CSI300 4.768,12 -0,2 Hang Seng 25.040,49 +0,4 Kospi 2.311,98 +1,4 Euro/Dollar 1,1803 Pfund/Dollar 1,3069 Dollar/Yen 105,71 Dollar/Franken 0,9130 Dollar/Yuan 6,9562 Dollar/Won 1.189,71 (Reporterin: Christina Amann redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168.)