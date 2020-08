MÄRKTE-Warten auf US-Hilfspaket verunsichert asiatische Anleger

Singapore/Washington, 06. Aug (Reuters) - Die Börsen in Asien haben sich mangels Fortschritten bei den Verhandlungen in den USA über neue Corona-Hilfen schwächer gezeigt. Im US-Kongress schienen sich die Stadtpunkte der Republikaner und Demokraten zu verschärfen. Unter anderem wird über die Fortsetzung der Sonder-Arbeitslosenhilfe in Höhe von 600 Dollar pro Woche und einem Schutz für Mieter gestritten. Investoren interpretierten allerdings die Bemerkung des republikanischen Senators Roy Blunt, dass “wenn es bis Freitag keinen Deal gibt, wird es keinen Deal geben”, als Zeichen, dass es auf einen Kompromiss hinauslaufen werde. Wie der aussehen soll, blieb unklar. Denn laut Unterhändler Mark Meadows, Stabschef des Weißen Hauses, liegen beide Seiten in den Verhandlungen noch “Billionen voneinander entfernt”.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,3 Prozent tiefer bei 22.441 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,3 Prozent und lag bei 1550 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,6 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 1 Prozent. Nur der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,9 Prozent auf ein neues Hoch innerhalb der vergangenen sechseinhalb Monate.

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 105,53 Yen und legte 0,2 Prozent auf 6,9468 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9086 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1862 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0781 Franken an. Das Pfund Sterling gewann 0,1 Prozent auf 1,3121 Dollar. (Reporter: Tom Westbrook und Chris Prentice Geschrieben von Katharina Loesche. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter der Telefonnummer +49 30 2888 5120.)