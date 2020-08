MÄRKTE-Warten auf US-Hilfspaket setzt Asien-Börsen unter Druck

* Schwache Firmenzahlen in Japan drücken Risikofreude * Honda-Aktien brechen ein Frankfurt/Tokio, 06. Aug (Reuters) - Das anhaltende Ringen um ein neues Corona-Hilfspaket in den USA hat die asiatischen Aktienmärkte am Donnerstag ausgebremst. Auch eine Reihe schwacher Unternehmenszahlen in Japan im Zuge der Pandemie drückte auf die Kauflaune. "Die Ergebnisse aus Japan waren bisher wirklich schlecht, aber das ist der Tiefpunkt, und die Ergebnisse werden sich nicht weiter verschlechtern", sagte Takashi Hiroki, Chefstratege bei Monex Securities. In Tokio gab der Nikkei-Index 0,4 Prozent nach auf 22.418 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index sank 0,3 Prozent. Honda-Aktien brachen 6,3 Prozent ein, nachdem der Autobauer für das Geschäftsjahr ein um mehr als zwei Drittel niedrigeres Betriebsergebnis in Aussicht stellte. Die chinesische Börse in Shanghai notierte wenig verändert. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,4 Prozent. Im US-Kongress schienen sich die Fronten zwischen den Republikanern und Demokraten im Streit über weitere Corona-Hilfen zu verhärten. Unter anderem wird über die Fortsetzung der Sonder-Arbeitslosenhilfe in Höhe von 600 Dollar pro Woche und einem Schutz für Mieter gestritten. Investoren interpretierten allerdings die Bemerkung des republikanischen Senators Roy Blunt, dass "wenn es bis Freitag keinen Deal gibt, wird es keinen Deal geben", als Zeichen, dass es auf einen Kompromiss hinauslaufen werde. Wie eine Einigung aussehen soll, blieb indes unklar. Denn laut Unterhändler Mark Meadows, Stabschef des Präsidialamtes, liegen beide Seiten in den Verhandlungen noch "Billionen voneinander entfernt". Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.418,15 -0,4 Topix 1.549,88 -0,3 Shanghai 3.384,06 +0,2 CSI300 4.759,80 -0,4 Hang Seng 24.842,71 -1,0 Kospi 2.342,61 +1,3 Euro/Dollar 1,1878 Pfund/Dollar 1,3161 Dollar/Yen 105,47 Dollar/Franken 0,9078 Dollar/Yuan 6,9418 Dollar/Won 1.184,03 (Reporter: Tom Westbrook, Chris Prentice; geschrieben von Katharina Loesche und Stefanie Geiger, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-75651236 oder 030-28885168)