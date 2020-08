MÄRKTE-Japanische Börse gibt nach - Euro verliert in Fernost auch an Wert

Tokio, 07. Aug (Reuters) - Die japanischen Börsen haben am Freitag schwächer tendiert. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index gab um 0,64 Prozent auf 22.273 Punkte nach. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,23 Prozent auf 1546 Zähler. Marktteilnehmer führten das Minus auf enttäuschende Quartalsberichte und Prognosen von Unternehmen zurück. Außerdem hielten sich viele Investoren vor den am Freitag noch anstehenden US-Arbeitsmarktdaten zurück, die als wegweisend angesehen werden.

Im Devisenhandel in Fernost verlor der Euro 0,41 Prozent an Wert und lag bei 1,1826 Dollar.