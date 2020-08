MÄRKTE-Trumps Schlag gegen Techfirmen lastet auf Asiens Börsen

Frankfurt/Tokio, 07. Aug (Reuters) - Das Vorgehen von US-Präsident Donald Trump gegen chinesische Technologiekonzerne schlägt den asiatischen Anlegern auf die Stimmung. In Tokio ging der 225 Werte umfassende Nikkei 0,4 Prozent schwächer bei 22.329,94 Punkten aus dem Handel. Auch in China gaben die Kurse nach. Trump geht gegen chinesische Firmen hinter den Videodiensten TikTok und WeChat vor. Damit dürften sich die Beziehungen zwischen den beiden führenden Volkswirtschaften der Welt weiter verschlechtern. Wenige Tage nach dem Konsulatsstreit zwischen den beiden Ländern schürte das Sorgen, dass die Regierung in Peking mit Vergeltungsmaßnahmen reagieren könnte. "Möglicherweise könnte China gegen Apple oder Microsoft vorgehen", sagte Nana Otuki, Chefanalyst bei Monex Securities. "Der Informationssektor scheint in zwei Lager gespalten zu sein. Wir könnten den Beginn eines IT-Kriegs sehen." Überraschend starke Exportdaten aus China rückten dagegen in den Hintergrund, ebenso wie die Hoffnungen auf eine Einigung in den USA auf ein weiteres Corona-Hilfspaket. Der Dollar profitierte von dem Streit, der Euro gab 0,5 Prozent nach auf 1,1818 Dollar. Thu Lan Nguyen, Devisenexpertin bei der Commerzbank, verwies darauf, dass US-Waren und Dienstleistungen durch Strafzölle auf Importe aus China oder - wie von der US-Administration aktuell offenbar präferiert - durch den Bann chinesischer Software in den USA künstlich verteuert würden. Das führe zu einer Mischung aus höheren US-Preisen und einem stärkeren Dollar. "Zunehmend scheint sich der Markt jedoch auch auf die negativen Effekte für die US-Wirtschaft zu konzentrieren, weshalb die US-Währung kaum noch von den jüngst zunehmenden Spannungen profitieren konnte." Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.329,94 -0,4 Topix 1.546,74 -0,2 Shanghai 3.359,82 -0,8 CSI300 4.718,66 -0,9 Hang Seng 24.556,77 -1,5 Kospi 2.353,81 +0,5 Euro/Dollar 1,1846 Pfund/Dollar 1,3128 Dollar/Yen 105,52 Dollar/Franken 0,9113 Dollar/Yuan 6,9598 Dollar/Won 1.184,60 (Reporter: Hideyuki Sano und Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168.)