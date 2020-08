MÄRKTE-Spannungen USA/China machen Asien-Anleger vorsichtig

* Trumps TikTok-Verbot sorgt für Unruhe * Börse in Japan feiertagsbedingt zu * Hyundai-Aktien gefragt Frankfurt/Tokio, 10. Aug (Reuters) - An den asiatischen Aktienmärkten haben sich die Anleger zu Wochenanfang nicht aus der Deckung gewagt. Für Zurückhaltung sorgten die jüngsten Spannungen zwischen den USA und China. Thema war auch der Disput über neue Corona-Hilfen in den USA. Die Gespräche zwischen dem Präsidialamt und den Demokraten im Kongress waren am Freitag ohne Durchbruch zu Ende gegangen. US-Präsident Donald Trump kündigte daraufhin am Wochenende weitere Hilfen per Erlass an. Viele Anleger hielten sich auch zurück, weil zwei wichtige Handelsplätze in Asien - Japan und Singapur - feiertagsbedingt geschlossen blieben. Für Unruhe sorgten auch zwei Anordnungen des US-Präsidenten. Nach Strafzöllen in Milliardenhöhe verbot Trump zuletzt per Dekret Transaktionen mit zwei der größten in den USA tätigen IT-Konzerne der Volksrepublik: ByteDance, dem Eigner der vor allem bei Jugendlichen beliebten Video-App TikTok, und dem WeChat-Betreiber Tencent. Die Anordnungen sollen in 45 Tagen in Kraft treten. "Die größere Frage für die Märkte ist, ob diese Maßnahmen die Handelsgespräche zwischen den USA und China am 15. August gefährden", sagte Markt-Experte Tapas Strickland von er National Australia Bank. Zudem könne es zu chinesischen Vergeltungsmaßnahmen kommen. Die Börse in Shanghai lag ein Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen notierte 0,6 Prozent fester. In Hongkong notierte der Index etwas schwächer. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans gab 1,5 Prozent nach. In Südkorea waren Aktien von Hyundai gefragt. Sie kletterten um mehr als zehn Prozent auf den höchsten Stand seit Mai 2018. Der Konzern stellte neue Pläne für E-Autos vor. Hyundai will bis 2025 weltweit der drittgrößte Produzent von Elektro-Fahrzeugen werden. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei Kein Handel Topix Kein Handel Shanghai 3.398,03 +1,3 CSI300 4.753,99 +1,0 Hang Seng 24.504,70 -0,1 Kospi 2.387,12 +1,5 Euro/Dollar 1,1797 Pfund/Dollar 1,3068 Dollar/Yen 105,76 Dollar/Franken 0,9130 Dollar/Yuan 6,9645 Dollar/Won 1.184,63 (Reporter: Swati Pandey, geschrieben von Christian Krämer und Stefanie Geiger, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)