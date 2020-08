MÄRKTE-Asiens Anleger greifen trotz US-chinesischem Streit zu

Frankfurt/Hongkong, 11. Aug (Reuters) - Trotz der diplomatischen Spannungen zwischen den USA und China greifen Asiens Anleger zu Aktien. In Tokio ging der 225 Werte umfassende Nikkei am Dienstag 1,9 Prozent fester bei 22.750,24 Punkten aus dem Handel. Auch in China tendierten die Kurse etwas fester. Investoren setzen darauf, dass der diplomatische Streit die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden weltweit führenden Volkswirtschaften nicht schwer beschädigt. Am Samstag sind Treffen hochrangiger Handelsvertreter beider Seiten angesetzt, bei denen Bilanz nach den ersten sechs Monaten mit einem ersten Handelsabkommen gezogen werden soll. In dem aktuellen Streit geht es auch um das chinesische Vorgehen in Hongkong. Die USA hatten mehrere Chinesen mit Sanktionen belegt, China reagierte nun seinerseits mit Strafmaßnahmen gegen elf US-Bürger. "Sie haben das Weiße Haus nicht angetastet", sagte Vishnu Varathan, Chefvolkswirt bei der Mizuho Bank. "Das gibt uns etwas Zutrauen, dass China den Handelsgesprächen immer noch eine gewisse Priorität zuweist. Wir haben das Gefühl, dass sie das Boot nicht zum kentern bringen." Sichere Häfen gerieten dagegen unter Druck. Der Goldpreis näherte sich wieder der Marke von 2000 Dollar je Feinunze, das ist ein Rückgang um 1,2 Prozent, die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen stieg auf den höchsten Stand seit zwei Wochen. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.750,24 +1,9 Topix 1.585,96 +2,5 Shanghai 3.382,11 +0,1 CSI300 4.740,47 +0,3 Hang Seng 24.937,16 +2,3 Kospi 2.423,04 +1,5 Euro/Dollar 1,1736 Pfund/Dollar 1,3067 Dollar/Yen 106,13 Dollar/Franken 0,9157 Dollar/Yuan 6,9558 Dollar/Won 1.185,50 (Reporterin: Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 30 2201 33702)