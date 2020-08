MÄRKTE-US-Streit über Hilfspaket lastet auf Asiens Börsen

Frankfurt/Tokio, 12. Aug (Reuters) - Asiens Anleger zweifeln zunehmend an einem weiteren Corona-Hilfspaket in den USA. Der MSCI-Index für die asiatischen Werte ohne Japan gab am Mittwoch nach, in China notierten die Kurse deutlich tiefer. Die Verhandlungen zwischen den Republikanern von US-Präsident Trump und den oppositionellen Demokraten stockten weiter. "Wir haben eine massive Unsicherheit. Es scheint so, als ob es für beide Seiten schwieriger wird, einen Kompromiss zu finden, je näher die Wahl rückt", sagte Junpei Tanaka, Stratege beim Finanzdienstleister Pictet. Die Hilfen, die Trump per Dekret freigegeben hatte, seien geringer als vom Markt erwartet. "Es ist auch die Frage, ob sie brauchbar sind." Der 225 Werte umfassende Tokioter Nikkei-Index profitierte jedoch vo dem etwas schwächeren Yen und ging 0,4 Prozent fester bei 22.843,96 Punkten aus dem Handel. Vor allem Exportwerte waren gefragt. Gestützt wurde die Stimmung von der Zulassung eines ersten Coronavirus-Impfstoffs in Russland. Die Entscheidung der Regierung in Moskau, das Mittel schon vor den abschließenden Langzeitstudien mit Zehntausenden Teilnehmern freizugegeben, stieß bei Fachleuten auf Kritik. Dennoch schürte sie die Hoffnung, dass früher als ursprünglich erwartet ein Impfstoff zur Verfügung stehen könnte. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.843,96 +0,4 Topix 1.605,53 +1,2 Shanghai 3.298,44 -1,3 CSI300 4.617,84 -1,4 Hang Seng 24.949,57 +0,2 Kospi 2.427,18 +0,4 Euro/Dollar 1,1730 Pfund/Dollar 1,3045 Dollar/Yen 106,72 Dollar/Franken 0,9188 Dollar/Yuan 6,9459 Dollar/Won 1.185,03 (Reporter: Hideyuki Sano und Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 30 2201 33702)