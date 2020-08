MÄRKTE-Hoffnung auf neue US-Konjunkturhilfen treiben Asiens Börsen

Frankfurt/Tokio, 13. Aug (Reuters) - In der Hoffnung auf einen Durchbruch bei den festgefahrenen Verhandlungen in den USA um ein weiteres Corona-Rettungspaket decken sich Anleger mit asiatischen Aktien ein. Die US- Politiker würden sich rasch zusammenraufen, prognostizierte Masafumi Yamamoto, leitender Anlagestratege der Investmentbank Mizhuo. "Sie können es sich nicht leisten, mit leeren Händen zu ihren Wählern zurückzukehren." Der japanische Nikkei-Index stieg am Donnerstag um bis zu 2,1 Prozent auf ein Sechs-Monats-Hoch von 23.316,69 Punkten. Sein koreanisches Pendant erreichte mit 2458,17 Zählern sogar den höchsten Stand seit etwa zwei Jahren. Die Börse Shanghai hinkte hinterher und gewann lediglich 0,4 Prozent auf 3331,14 Stellen. Hier scheuten Investoren wegen der anstehenden Handelsgespräche größere Engagements, sagten Börsianer. In Japan ermutigten die Konjunkturhoffnungen Investoren zum Einstieg bei Chip-Werten und Spezialmaschinenbauern. Die Aktien von Tokyo Electron, Murata, Olympus oder Terumo gewannen teilweise mehr als vier Prozent. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.267,24 +1,9 Topix 1.624,15 +1,2 Shanghai 3.331,14 +0,4 CSI300 4.649,36 +0,0 Hang Seng 25.190,74 -0,2 Kospi 2.419,09 -0,6 Euro/Dollar 1,1821 Pfund/Dollar 1,3073 Dollar/Yen 106,69 Dollar/Franken 0,9101 Dollar/Yuan 6,9408 Dollar/Won 1.184,21 (Reporter: Hakan Ersen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) oder 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte).)