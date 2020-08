MÄRKTE-Enttäuschende Konjunkturdaten aus China bremsen Asien-Börsen

Frankfurt/Tokio, 14. Aug (Reuters) - Nach unerwartet schwachen Konjunkturdaten aus China haben sich Asiens Börsen lustlos ins Wochenende verabschiedet. In Tokio ging der 225 Werte umfassende Nikkei-Index am Freitag 0,2 Prozent fester bei 23.289,36 Punkten aus dem Handel. Auf Wochensicht legte er 4,3 Prozent zu. In China schafften die Börsen etwas größere Gewinne. Die Industrieproduktion in der Volksrepublik legte weniger stark zu als erwartet, die Einzelhandelsumsätze gingen im Juli überraschend zurück. Die Kursanstiege wurden auch davon gebremst, dass die Investoren auf Fortschritte in den Verhandlungen über ein Corona-Hilfspaket in den USA warten. Dazu kommt, dass viele Kurse schon auf Rekordniveaus gestiegen sind: "Viele sagen, dass die beste Medizin gegen Höhenkrankheit ist, stehen zu bleiben und eine Pause zu machen", sagte Rodrigo Catril, Devisenstratege bei der National Australia Bank. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.289,36 +0,2 Topix 1.623,38 -0,1 Shanghai 3.331,15 +0,3 CSI300 4.663,20 +0,6 Hang Seng 25.292,33 +0,2 Kospi 2.411,88 -1,1 Euro/Dollar 1,1820 Pfund/Dollar 1,3071 Dollar/Yen 106,80 Dollar/Franken 0,9094 Dollar/Yuan 6,9418 Dollar/Won 1.184,38 (Reporter: Stanley White und Christina Amann, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 30 2201 33702)