MÄRKTE-US-chinesischer Streit und Dollarschwäche machen Japans Börse zu schaffen

Frankfurt/Hongkong, 18. Aug (Reuters) - Der Streit zwischen den USA und China und die Dollar-Schwäche lasten auf den asiatischen Börsen. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index ging am Dienstag in Tokio 0,2 Prozent schwächer bei 23.051,08 Punkten aus dem Handel. Auf die Stimmung drückte die Ankündigung der Regierung von US-Präsident Donald Trump, noch schärfer gegen den chinesischen Netzwerkausrüster und Smartphonehersteller Huawei vorzugehen und ihn von der Versorgung mit Chips abzuschneiden. Der Yen wertete auf, ein Dollar kostete mit 105,55 Yen 0,4 Prozent weniger als am Montag. Das lastete vor allem auf den Exportwerten: Die Aktien von Subaru und Mazda gaben mehr als zwei Prozent nach. Der Goldpreis erhielt Aufwind vom schwachen Dollar, eine Feinunze kostete mit 1999 Dollar 0,7 Prozent mehr. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.051,08 -0,2 Topix 1.610,85 +0,1 Shanghai 3.447,48 +0,3 CSI300 4.811,29 -0,1 Hang Seng 25.330,17 -0,1 Kospi 2.348,60 -2,5 Euro/Dollar 1,1893 Pfund/Dollar 1,3148 Dollar/Yen 105,52 Dollar/Franken 0,9048 Dollar/Yuan 6,9292 Dollar/Won 1.183,70 (Reporter: Alun John und Christina Amann redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 30 2201 33702)