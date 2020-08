MÄRKTE-Rekord an der Wall Street treibt Asien-Börsen an

* S&P 500 knackt Rekord * Technologiewerte gefragt Frankfurt/Tokio, 19. Aug (Reuters) - Ein Rekordstand an der Wall Street hat am Mittwoch an den asiatischen Aktienmärkten für Rückenwind gesorgt. Wie in den USA waren auch in Fernost Tech-Werte gefragt. "Einige Technologie-Aktien, die nach der Coronavirus-Epidemie von der breiten Nachfrage profitieren, werden weiterhin gut abschneiden. Aber damit der Aktienindex insgesamt steigen kann, brauchen die Anleger mehr positive Faktoren, um kaufen zu können", sagte Norihiro Fujito, Investment-Stratege bei der Finanzfirma Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities. An der Wall Street war der Börsenindex S&P 500 auf Rekordniveau gestiegen. In Tokio stieg der Nikkei-Index 0,3 Prozent auf 23.110 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index zog um 0,2 Prozent auf 1613 Punkte an. Aktien des Technologie-Investors Softbank kletterten 3,3 Prozent. Aktien des Videospieleanbieters Nintendo, der in der Corona-Krise einen Boom erlebte, legten 1,2 Prozent auf ein 12-Jahres-Hoch zu. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,4 Prozent. In Australien gab es ein Plus von 0,7 Prozent und in Südkorea einen Anstieg von 0,5 Prozent. Nur die Anleger in Shanghai ließen sich vom Optimismus nicht mitreißen, die dortige Börse lag knapp ein Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 1,2 Prozent. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.110,61 +0,3 Topix 1.613,73 +0,2 Shanghai 3.414,40 -1,1 CSI300 4.750,45 -1,3 Hang Seng 25.166,30 -0,8 Kospi 2.360,54 +0,5 Euro/Dollar 1,1940 Pfund/Dollar 1,3254 Dollar/Yen 105,51 Dollar/Franken 0,9030 Dollar/Yuan 6,9195 Dollar/Won 1.181,01 (Reporter: Swati Pandey, Chibuike Oguh; geschrieben von Stefanie Geiger, redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) oder 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte)