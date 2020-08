MÄRKTE-Fed verdirbt Anlegern in Asien die Stimmung

Frankfurt/Tokio, 20. Aug (Reuters) - Ein zurückhaltender Konjunkturausblick der US-Notenbank hat den asiatischen Anlegern die Kauflaune verdorben. Auch die Spannungen zwischen den USA und China sowie steigende Corona-Infektionszahlen in vielen Ländern weltweit drückten am Donnerstag auf die Stimmung. Der MSCI-Index für die asiatischen Märkte ohne Japan gab fast 1,8 Prozent nach und damit so stark wie seit fünf Wochen nicht mehr. In Japan ging der 225 Werte umfassende Nikkei ein Prozent niedriger bei 22.880,62 Punkten aus dem Handel. Mehrere hochrangige Vertreter der Fed hatten am Mittwoch weitere Geldspritzen in Aussicht gestellt, um der Wirtschaft in der Corona-Pandemie auf die Beine zu helfen. In der Sitzung Ende Juli hatten sich den Protokollen zufolge auch mehrere US-Währungshüter besorgt wegen der langsamen Erholung auf dem Arbeitsmarkt gezeigt. Gold erhielt von den Konjunktursorgen Auftrieb, eine Feinunze verteuerte sich um bis zu 1,3 Prozent auf 1954,99 Dollar. In China gaben die Kurse ebenfalls nach. Die Notenbank hatte zuvor den Leitzins nicht angetastet und damit Erwartungen auf zusätzliches billiges Geld gedämpft. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.880,62 -1,0 Topix 1.599,20 -0,9 Shanghai 3.367,00 -1,2 CSI300 4.680,34 -1,3 Hang Seng 24.690,01 -1,9 Kospi 2.281,72 -3,3 Euro/Dollar 1,1837 Pfund/Dollar 1,3076 Dollar/Yen 106,12 Dollar/Franken 0,9146 Dollar/Yuan 6,9214 Dollar/Won 1.187,16 (Reporter: Stanley White und Christina Amann, rediguert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 30 2201 33702)