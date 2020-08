MÄRKTE-Kursgewinne in den USA verhelfen Asiens Börsen zu kleinem Plus

Singapur/Tokio, 21. Aug (Reuters) - Kursgewinne bei den Techwerten an der Wall Street haben den asiatischen Aktien zu einem versöhnlichen Wochenschluss verholfen. In Tokio ging der 225 Werte umfassende Nikkei am Freitag 0,2 Prozent fester bei 22.920,30 Punkten aus dem Handel. Auf Wochensicht liegt er damit aber immer noch 1,6 Prozent im Minus. In China legten die Kurse ebenfalls etwas zu. Die Nasdaq hatte beflügelt von den Technologieunternehmen am Donnerstag ein Rekordhoch markiert, der S&P seit seinem Tief im März 54 Prozent zugelegt. Börsianer gehen aber davon aus, dass es ab jetzt schwieriger werden könnte. "Der Kursanstieg am Aktienmarkt kommt nicht von den Unternehmensgewinnen, sondern von den geringeren Anleiherenditen", sagte Frank Benzimra, Chefstratege für Asien bei der Societe Generale. "Es gibt eine Untergrenze für die Renditen. Und deswegen glaube ich, dass es Fragezeichen für die Aktienmärkte gibt." Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.920,30 +0,2 Topix 1.604,06 +0,3 Shanghai 3.372,17 +0,3 CSI300 4.705,58 +0,6 Hang Seng 25.073,92 +1,1 Kospi 2.311,81 +1,7 Euro/Dollar 1,1872 Pfund/Dollar 1,3247 Dollar/Yen 105,57 Dollar/Franken 0,9068 Dollar/Yuan 6,9065 Dollar/Won 1.186,34 (Reporterin: Tom Westbrook und Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 30 2201 33702)