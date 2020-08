MÄRKTE-Aussicht auf Corona-Behandlungsmethode treibt Asien-Börsen an

* US-Behörde FDA genehmigt Behandlung mit Blutplasma * Spekulationen um Gesundheitszustand von Abe Frankfurt/Tokio, 24. Aug (Reuters) - Die Aussicht auf eine neue Behandlungsmöglichkeit bei Coronavirus-Infektionen sorgt zum Wochenstart für Optimismus an den asiatischen Aktienmärkten. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hatte am Wochenende den Einsatz einer auf Blutplasma basierten Methode als Notfallbehandlung zugelassen. Laut einem Bericht der Zeitung "Financial Times" erwäge die US-Regierung auch, das Zulassungsverfahren für einen vielversprechenden Impfstoffkandidaten des Pharmakonzerns AstraZeneca für den Einsatz in Amerika zu beschleunigen, damit dieser noch vor den Wahlen am 3. November zur Verfügung stünde. Ein wirksamer Impfstoff könnte Präsident Donald Trump im Wahlkampf helfen. "Die Märkte sind heute optimistisch, da die FDA die Verwendung von Blutplasma von genesenen Covid-19-Patienten zur Behandlung kranker Patienten genehmigt hat", sagte Stephen Innes, Chefstratege für globale Märkte bei AxiCorp. Es sei zwar nicht das, worauf die die ganze Welt hoffe, aber es sei ein weiterer positiver Schritt, um den Krankheitsverlauf der Patienten zu verkürzen. In Tokio stieg der Nikkei-Index 0,3 Prozent auf 22.985 Punkte. Sorgen um den Gesundheitszustand von Ministerpräsident Shinzo Abe begrenzten die Gewinne. Der japanische Regierungschef begab sich nach einer Kontrolluntersuchung in der vergangenen Woche zu einer Nachuntersuchung in ein Tokioter Krankenhaus. Dies schürte Spekulationen über einen möglichen Rücktritt. Die chinesische Börse in Shanghai lag 0,4 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann rund ein Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg ebenfalls um ein Prozent. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.985,51 +0,3 Topix 1.607,13 +0,2 Shanghai 3.389,26 +0,3 CSI300 4.762,13 +0,9 Hang Seng 25.480,47 +1,5 Kospi 2.328,41 +1,0 Euro/Dollar 1,1794 Pfund/Dollar 1,3097 Dollar/Yen 105,87 Dollar/Franken 0,9119 Dollar/Yuan 6,9190 Dollar/Won 1.189,24 (Reporter: Swati Pandey; geschrieben von Katharina Loesche und Stefanie Geiger, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) oder 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte)