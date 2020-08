MÄRKTE-USA-China-Gespräche treiben Asien Börsen weiter an

* Fortschritte in Handelsgesprächen * Nikkei steigt 1,4 Prozent Frankfurt/Tokio, 25. Aug (Reuters) - Fortschritte bei den Handelsgesprächen zwischen den USA und China haben für Rückenwind an den Aktienmärkten in Asien gesorgt. Auch die Aussicht auf einen Impfstoff und einen raschen Ausweg aus der Coronavirus-Krise trieb die Kauflaune der Anleger am Dienstag weiter an. Angesichts der Konjunkturhilfen, die weltweit Zentralbanken und Regierungen zur Abfederung der Pandemiefolgen zur Verfügung gestellt haben, sehen Experten kein Ende der Rally in Sicht. "Die starke Erholung der Märkte wird weiterhin durch die großen Geldmengen angetrieben, die Regierungen und Zentralbanken nach wie vor in das System werfen", sagte der Anlageberater von Ord Minnett, John Milroy. Der Nikkei-Index kletterte 1,4 Prozent auf 23.296 Punkte. Die Börse in Australien notierte 0,5 Prozent fester. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen trat auf der Stelle. Die Börse in Shanghai gab leicht nach. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 1,4 Prozent. Weltweit reagierten die Märkte positiv auf die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, dass die amerikanische Aufsichtsbehörde FDA die Verwendung von Blutplasma genesener Covid-19-Patienten als Behandlungsmethode zugelassen habe. Zudem will die US-Regierung laut einem Bericht der Zeitung "Financial Times" die Zulassung eines experimentellen Impfstoffs von AstraZeneca beschleunigen. Der führende US-Experte für Infektionskrankheiten, Anthony Fauci, warnte dazu im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Reuters, dass eine vorschnelle Zulassung von Impfstoffen die Studien anderer erfolgsversprechender Kandidaten untergraben könnte. Der Optimismus der asiatischen Anleger wurde zudem durch die Wideraufnahme der Gespräche über das Handelsabkommen zwischen den USA und China weiter angetrieben. Hochrangige Handelsvertreter hätten konstruktive Gespräche über die Zukunft des Phase-1-Handelsabkommens geführt, teilte das US-Handelsministerium mit. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.296,77 +1,4 Topix 1.625,23 +1,1 Shanghai 3.372,99 -0,4 CSI300 4.759,35 +0,1 Hang Seng 25.527,70 -0,1 Kospi 2.366,73 +1,6 Euro/Dollar 1,1802 Pfund/Dollar 1,3080 Dollar/Yen 106,06 Dollar/Franken 0,9118 Dollar/Yuan 6,9112 Dollar/Won 1.185,57 (Reporter: Tom Westbrook; geschrieben von Katharina Loesche und Stefanie Geiger, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) oder 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte)