MÄRKTE-Anleger in Asien machen Kasse - Fed-Rede rückt in den Fokus

Frankfurt/Tokio, 26. Aug (Reuters) - Anleger an den asiatischen Börsen sind nach der jüngsten Kursrally auf Sicht gefahren. Gewinnmitnahmen drückten den 225 Werte umfassenden Nikkei-Index am Mittwoch um 0,1 Prozent auf 23.269 Punkte, nachdem er am Dienstag dank der Hoffnung auf eine rasche Zulassung eines ersten Corona-Impfstoffs den höchsten Stand seit Mitte Februar markiert hatte. Der breiter gefasste Topix-Index notierte leicht schwächer. Auch in China ging es an den Aktienmärkten abwärts: die Börse in Shanghai lag 1,3 Prozent im Minus. "Wenn man sich die Makrozahlen ansieht, scheint sich ein Großteil der Verbesserung im zweiten Quartal zu verlangsamen", sagte Tai Hui, Marktstratege von JP Morgan Asset Management in Hongkong. Das Verbrauchervertrauen in den USA war in diesem Monat auf ein mehr als sechsjähriges Tief gefallen. "Zentralbanken und Regierungen kündigen nicht wirklich etwas Neues an, und so bewegen sich die Märkte zu diesem Zeitpunkt etwas seitwärts", fügte Hui hinzu. Vor der Rede von Fed-Chef Jerome Powell anlässlich des wirtschaftspolitischen Notenbank-Symposiums am Donnerstag hielten Investoren zudem die Füße still. Inmitten der Corona-Krise steht die US-Notenbank vor dem Abschluss ihres Strategiechecks, der die Basis für eine längerfristig lockere Geldpolitik legen könnte. Im Blick haben Investoren in Japan auch den Gesundheitszustand von Ministerpräsident Shinzo Abe. Der japanische Regierungschef hatte sich nach einer Kontrolluntersuchung in der vergangenen Woche zu einer Nachuntersuchung in ein Tokioter Krankenhaus begeben. Die größten Abschläge in Tokio verzeichneten die Aktien von Fluggesellschaften und Immobilien. Kursgewinne des Nikkei-Schwergewichtes Softbank stützten hingegen den Gesamtmarkt. Die Papiere erholten sich von ihrer jüngsten Talfahrt und gewannen 3,5 Prozent. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.270,68 -0,1 Topix 1.624,48 -0,1 Shanghai 3.326,58 -1,4 CSI300 4.698,33 -1,3 Hang Seng 25.464,79 -0,1 Kospi 2.363,56 -0,1 Euro/Dollar 1,1814 Pfund/Dollar 1,3131 Dollar/Yen 106,41 Dollar/Franken 0,9094 Dollar/Yuan 6,9041 Dollar/Won 1.186,65 (Reporter: Eimi Yamamitsu, Anika Ross, redigiert von XY. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte)